В Британии призвали медиков не требовать повышения зарплаты "назло Путину"

Забастовки в Великобритании "помогают Путину" и надо отказаться от них, такое мнение высказал председатель Консервативной партии Великобритании Назим Захави. С соответствующим призывом он обратился к работникам Национальной службы здравоохранения.

"Сейчас время объединиться и послать очень чёткий сигнал господину Путину, что мы не будем разделены таким образом", — цитирует Захави газета Independent.

Предрождественские забастовки, по мнению британского политика, показывают миру, насколько Великобритания разобщена в то время, когда, по его словам, надо создать единый фронт против России. Медсёстры должны отказаться от требований об повышении размера оплаты труда, чтобы "послать Путину чёткий сигнал", считает Захави.

Такие высказывания министра вызвали в общественной среде возмущение, в том числе со стороны лидеров профсоюзов. Так, использование темы украинского кризиса в качестве предлога для понижения заработной платы медперсонала недопустимо. Такое мнение в ответ на призывы министра отказаться от забастовок высказала генеральный секретарь Королевского колледжа медсестёр Пэт Каллен.