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4 декабря, 21:13

Немецкий политик призвал гарантировать России, что Украину не примут в НАТО

Немецкий политик Хрупалла призвал дать России гарантии, что Украину не примут в НАТО

Предложение президента Франции Эмманюэля Макрона предоставить гарантии безопасности для России откроет для Москвы дорогу к переговорам по украинскому вопросу. Для этого также Германия и Франция должны перестать поставлять Киеву оружие. Об этом заявил в интервью газете "Вельт" сопредседатель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла.

"Подтверждением несостоятельности "светофорной" коалиции является то, что это уже давно назревшее предложение исходит от Парижа, а не от Берлина", — подчеркнул Хрупалла.

По его мнению, чтобы исключить конфликт в долгосрочной перспективе, необходимо соблюсти нейтралитет Украины, исключив её членство в НАТО.

"Это исключает членство в НАТО", — подчеркнул Хрупалла.

В свою очередь секретарь фракции Левой партии в Бундестаге Ян Корте отметил, что предложения Макрона нужно изучить и обсудить более активно.

Пушков ответил на предложение Макрона о гарантиях безопасности для РФ словами из песни

Пушков ответил на предложение Макрона о гарантиях безопасности для РФ словами из песни

Напомним, что ранее Макрон призвал включить гарантии для России в будущую архитектуру безопасности Европы. Кроме того, он подчеркнул, что западным странам необходимо добиться равновесия в вопросе безопасности Европы и РФ после окончания украинского конфликта.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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