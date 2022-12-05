Немецкий политик призвал гарантировать России, что Украину не примут в НАТО
Немецкий политик Хрупалла призвал дать России гарантии, что Украину не примут в НАТО
Предложение президента Франции Эмманюэля Макрона предоставить гарантии безопасности для России откроет для Москвы дорогу к переговорам по украинскому вопросу. Для этого также Германия и Франция должны перестать поставлять Киеву оружие. Об этом заявил в интервью газете "Вельт" сопредседатель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла.
"Подтверждением несостоятельности "светофорной" коалиции является то, что это уже давно назревшее предложение исходит от Парижа, а не от Берлина", — подчеркнул Хрупалла.
По его мнению, чтобы исключить конфликт в долгосрочной перспективе, необходимо соблюсти нейтралитет Украины, исключив её членство в НАТО.
"Это исключает членство в НАТО", — подчеркнул Хрупалла.
В свою очередь секретарь фракции Левой партии в Бундестаге Ян Корте отметил, что предложения Макрона нужно изучить и обсудить более активно.
Напомним, что ранее Макрон призвал включить гарантии для России в будущую архитектуру безопасности Европы. Кроме того, он подчеркнул, что западным странам необходимо добиться равновесия в вопросе безопасности Европы и РФ после окончания украинского конфликта.
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