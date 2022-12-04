Англия разгромила Сенегал на ЧМ и вышла в четвертьфинал

Сборная Англии со счётом 3:0 обыграла команду Сенегала на чемпионате мира по футболу. Матч 1/8 финала прошёл на стадионе "Аль-Байт" в Эль-Хауре. Таким образом, Англия прошла в четвертьфинал.

Мячи в ворота противника забили Джордан Хендерсон (38-я минута), Гарри Кейн (45+3) и Букайо Сака (57). Для Кейна это был первый гол на нынешнем чемпионате мира, а вот на ЧМ 2018 года в России он был лучшим бомбардиром турнира с шестью голами.