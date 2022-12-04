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4 декабря, 20:57

Англия разгромила Сенегал на ЧМ и вышла в четвертьфинал

Сборная Англии победила команду Сенегала на ЧМ со счётом 3:0

Сборная Англии со счётом 3:0 обыграла команду Сенегала на чемпионате мира по футболу. Матч 1/8 финала прошёл на стадионе "Аль-Байт" в Эль-Хауре. Таким образом, Англия прошла в четвертьфинал.

Мячи в ворота противника забили Джордан Хендерсон (38-я минута), Гарри Кейн (45+3) и Букайо Сака (57). Для Кейна это был первый гол на нынешнем чемпионате мира, а вот на ЧМ 2018 года в России он был лучшим бомбардиром турнира с шестью голами.

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В четвертьфинале сборная Англии сыграет с действующим чемпионом мира — командой Франции. Та в 1/8 финала обыграли поляков со счётом 3:1. Их встреча состоится 10 декабря.

Обложка ©

ТАСС / AP / Manu Fernandez

Андрей Григорьев

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