Следствие назвало мотив убийства женщины на стоянке в Москве

Подозреваемый в убийстве женщины на улице Вешняковской на востоке Москвы доставлен в Перовский межрайонный следственный отдел столичного главка СК РФ. Там его допросят. По версии следствия, мужчина мог устроить расправу на почве ревности и "имущественного конфликта".

Предварительная версия СК РФ: подозреваемый убил женщину на востоке Москвы из ревности. Видео © Telegram-канал / Столичный СК

"Предварительно, следствием установлено, что мотивом преступления послужили личные неприязненные отношения подозреваемого к супруге на почве ревности и имущественного конфликта", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.