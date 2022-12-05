Следствие назвало мотив убийства женщины на стоянке в Москве
СКР: Бывший муж мог убить женщину на востоке Москвы на почве ревности
Подозреваемый в убийстве женщины на улице Вешняковской на востоке Москвы доставлен в Перовский межрайонный следственный отдел столичного главка СК РФ. Там его допросят. По версии следствия, мужчина мог устроить расправу на почве ревности и "имущественного конфликта".
Предварительная версия СК РФ: подозреваемый убил женщину на востоке Москвы из ревности. Видео © Telegram-канал / Столичный СК
"Предварительно, следствием установлено, что мотивом преступления послужили личные неприязненные отношения подозреваемого к супруге на почве ревности и имущественного конфликта", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).
Ранее Лайф сообщал, что тело женщины нашли в автомобиле на парковке по улице Вешняковской. У неё было огнестрельное ранение. Момент убийства записали камеры наблюдения.