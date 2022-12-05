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4 декабря, 21:34

Патриарх Кирилл призвал к повороту России на Восток

России пора развернуться на Восток, и в первую очередь на восток самой России. Такое мнение высказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым. По мнению предстоятели РПЦ, на такую необходимость указывает происходящее сегодня в отношениях РФ и Запада.

"То, что сегодня происходит в отношениях России с Западом, должно очень многому научить и наше руководство, и наших дипломатов, и нашу интеллигенцию и ещё раз дать сигнал к тому, что поворот должен быть на Восток. Ну а восток от Москвы — это огромное пространство, и в первую очередь это пространство нашей страны", — говорится на сайте РПЦ.

В частности, как заметил предстоятель РПЦ, Якутия достойна того, чтобы в развитие республики вкладывалось больше ресурсов. На территории региона сконцентрированы "несметные богатства", и задача в том, чтобы, не разрушая их, а "опираясь на них, развивать промышленность, инфраструктуру, культуру и всё, от чего зависит качество жизни людей", подчеркнул патриарх.

Патриарх Кирилл указал на опасности, которые бросают вызов самому существованию России

Патриарх Кирилл указал на опасности, которые бросают вызов самому существованию России

Ранее патриарх Кирилл заявил, что мир сегодня находится перед лицом глобальной ядерной катастрофы. Он признал, что в нынешнее время человечество не готово следовать по пути жизни, которую предложил создатель.

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YouTube-канал / russianchurch

Арина Родионова

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