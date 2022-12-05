Патриарх Кирилл призвал к повороту России на Восток

России пора развернуться на Восток, и в первую очередь на восток самой России. Такое мнение высказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым. По мнению предстоятели РПЦ, на такую необходимость указывает происходящее сегодня в отношениях РФ и Запада.

"То, что сегодня происходит в отношениях России с Западом, должно очень многому научить и наше руководство, и наших дипломатов, и нашу интеллигенцию и ещё раз дать сигнал к тому, что поворот должен быть на Восток. Ну а восток от Москвы — это огромное пространство, и в первую очередь это пространство нашей страны", — говорится на сайте РПЦ.

В частности, как заметил предстоятель РПЦ, Якутия достойна того, чтобы в развитие республики вкладывалось больше ресурсов. На территории региона сконцентрированы "несметные богатства", и задача в том, чтобы, не разрушая их, а "опираясь на них, развивать промышленность, инфраструктуру, культуру и всё, от чего зависит качество жизни людей", подчеркнул патриарх.