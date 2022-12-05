Найден эпицентр взрыва в нижневартовской пятиэтажке

В Нижневартовске эпицентром взрыва в жилом пятиэтажном доме была квартира на втором этаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные экстренные службы.

"Эпицентр взрыва находился на втором этаже дома. Там также найдены фрагменты газового баллона", — приводит агентство слова собеседника.