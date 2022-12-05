Найден эпицентр взрыва в нижневартовской пятиэтажке
ТАСС: Эпицентр взрыва в Нижневартовске находился на втором этаже пятиэтажки
В Нижневартовске эпицентром взрыва в жилом пятиэтажном доме была квартира на втором этаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные экстренные службы.
"Эпицентр взрыва находился на втором этаже дома. Там также найдены фрагменты газового баллона", — приводит агентство слова собеседника.
По его словам, пожарные выехали к этому дому после сообщения, что там задымление. Когда они подъезжали, прогремел взрыв.
Как рассказывал Лайф, вечером 4 декабря в Нижневартовске произошёл взрыв бытового газа в жилом доме на улице Мира. В результате обрушился один подъезд. Дом не был газифицирован. По предварительным данным, взрыв произошёл из-за некорректной установки газового баллона. В городе объявили режим ЧС. По последним данным, в результате происшествия погибло шесть человек, пострадало около десяти, пятеро из них попали в больницу.
ДшАУ