Европа ввела запрет на импорт нефти из России, а заодно и потолок цен

5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на нефть из России. Европа официально перестаёт импортировать поставляемую морем российскую нефть. А ещё она с сегодняшнего дня будет пытаться вместе со странами G7 и Австралии ввести для остальных покупателей ценовой потолок $60 за баррель на российское чёрное золото.

Что касается эмбарго, то ЕС ещё в июне принял шестой пакет санкций, который включал эту меру. С 5 декабря Евросоюз отказывается от импорта нефти из России, а с 5 февраля — от российских нефтепродуктов.

Решение о размере потолка цен было опубликовано в Официальном журнале ЕС только накануне, 3 декабря. Лимит для нефтепродуктов должен вступить в силу 5 февраля и будет определён позднее. Ценовой потолок планируют пересматривать каждые два месяца. Пока российская нефть марки Urals торгуется по цене ниже определённого уровня — примерно $50 за баррель с дисконтом около $30 к Brent.