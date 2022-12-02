На следующей неделе начнётся ценовой переворот: К каким последствиям приведёт эмбарго на нефть С 5 декабря запретят экспорт нефти из России в ЕС. Экономисты считают, что это должно сказаться на стоимости очень многих товаров и услуг — от бензина до продуктов. К чему готовиться покупателям? 2 декабря, 01:40 Обложка © ТАСС / Андронов Алексей

С 5 декабря 2022 года вводится эмбарго на поставки нефти из России в Европу морским транспортом. При этом экспорт через нефтепровод "Дружба" сохраняется. То есть из общего объёма поставок нефти в ЕС (4,5 млн баррелей в сутки) с 5 декабря перестанет поступать 2,2 млн баррелей (столько перевозила Россия в Европу морским транспортом). На этот момент обратил внимание руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Вид на нефтепровод "Дружба" на нефтеперерабатывающем заводе "Роснефть". Шведт, Германия. Фото © ТАСС / DPA / Patrick Pleul

По его словам, эти объёмы Россия частично перенаправляет в Азию — в Индию, Китай и другие страны региона. Можно сказать, что падение экспорта пока не катастрофическое. А вот позже, когда будет введено эмбарго на поставки нефтепродуктов (бензин, дизель, авиатопливо), снижение экспорта станет более ощутимым. Такие ограничения вступят в силу 5 февраля 2023 года. А сейчас Европа также решает вопрос с установлением потолка цен на нефть из России, что также сократит поставки этого сырья из нашей страны.

— Если говорить в целом, то часть этого экспорта мы всё равно заместим. Но вопрос, по каким ценам. Другие покупатели, пользуясь ситуацией, требуют скидок, и наша нефть уже продаётся с большим дисконтом. А это значит, что снижаются доходы российских компаний и падают налоговые поступления в бюджет, — рассказал Артём Деев.

Снижение доходов бюджета (не только из-за нефти, но ещё по причине сокращения поставок газа и другой продукции) в следующем году ожидается на уровне 2% ВВП (т.е. порядка 3 трлн рублей). Артём Деев отметил, что это не мало. Санкции, по его прогнозам, наверняка приведут к тому, что дефицит бюджета будет ещё больше.

— Для простых людей это означает следующее. Дефицит нужно пополнять, но как это делать, если снижаются основные доходы государства от продажи нефти, газа, металлов? За счёт снижения рубля. Скорее всего, после Нового года мы увидим и рост курса доллара, и увеличение цен в магазинах, и рост стоимости бензина, — считает Артём Деев.

Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций", считает иначе. По его словам, в стоимости нефти фактор эмбарго уже нашёл отражение, а вот параметры и эффект потолка цен до сих пор неизвестны. Поэтому здесь возможны сюрпризы. Нефть может вернуться выше 90 долларов за баррель и даже достичь отметки 100 долларов, если российский экспорт упадёт сильнее прогнозов.

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— Сокращение экспорта может означать избыток топлива на внутреннем рынке, что, в теории, может привести к удешевлению или хотя бы фиксации цен на бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты для российских потребителей. Несмотря на сокращение экспорта, валютные доходы России могут даже вырасти за счёт повышения цен. Это будет поддерживать крепкий рубль, что, в свою очередь, окажет сдерживающее влияние на инфляцию, — пояснил Игорь Галактионов.

Очевидно, что эмбарго приведёт к снижению доходов от продажи нефти в бюджет страны, соответственно, он пострадает и будет сохраняться дефицит. Это может обернуться сокращением промышленного производства, внешнего грузооборота и объёма розничной торговли. Однако сокращение бюджета страны не повлияет на плановые выплаты, такие, как, например, пенсии, социальные пособия, субсидии и компенсации. Об этом рассказал финансовый эксперт маркетплейса "Финмир" Антон Кравцов.

— В стоимости конечной цены на бензин стоимость нефти занимает минимальную долю, не более 15%. Однако если действительно будут проблемы с перенаправлением российской нефти на новые рынки из ЕС, то это может привести к максимальной доле переработки внутри страны и как следствие, некоторому давлению на оптовые цены топлива внутри РФ. Хотя предполагать какое-то значительное снижение цены вряд ли стоит, — рассказал портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.

Антон Кравцов считает, что сокращение поставок нефти на рынок Европы, возможно, приведёт к росту цен на нефть, а это, в свою очередь, ухудшит состояние мировой экономики и, как следствие, ускорит инфляцию.

— От запрета на поставки нефти в европейские страны сам ЕС сильно проиграет, поскольку ему придётся делать закупки американской нефти по высокой стоимости. Из-за роста цен на нефть и природный газ европейская экономика получила большой удар, что может привести к остановке промышленных предприятий и кризису, — добавил Антон Кравцов.

Эмбарго на морские поставки с 5 декабря российской нефти и с 5 февраля нефтепродуктов в ЕС — негатив для всех сторон. Для европейцев оно означает уменьшение поставок важнейшего ресурса, удорожание топлива и энергии, что скажется на ценах других товаров и услуг. Для россиян в данных процессах также высок негатив. Нефть и нефтепродукты выступают основным товаром российского экспорта. Его сокращение означает снижение доходов страны, бюджета, сжатие производства, уменьшение числа рабочих мест. Перенаправить потоки данного экспорта на другие направления можно лишь частично и не скоро, то есть компенсировать потери не получится. Такой прогноз сделал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Танкер "Штурман Альбанов". Фото © ТАСС / Лев Федосеев

По его оценкам, упадёт и приток валютной выручки в страну, то есть предложение долларов и евро на рынке. Это является фактором увеличения курса к рублю. При прочих равных условиях можно ожидать постепенное укрепление доллара до 64 – 70 рублей в ближайшие месяцы. Это, в свою очередь, станет поднимать цены импортных товаров, а также отечественных, выпускаемых с использованием заграничного оборудования, материалов, комплектующих, запчастей.

— Но есть и позитив в данных процессах. Например, с ценами топлива в самой России. Из-за того, что уменьшится его продажа за рубеж, можно предположить повышение его предложения внутри страны. Оно будет противодействовать общей инфляции, что ограничит рост цен на топливо. Поэтому бензин станет дорожать меньше. Сейчас средняя стоимость литра в России составляет 51,6 рубля, что, по данным мониторинга международного аналитического сервиса Globalpetrolprices, примерно соответствует уровню августа. Вероятно, в ближайшие месяцы он не поднимется заметно выше 52 рублей,- считает Марк Гойхман.

Авторы Нина Важдаева