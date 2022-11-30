Пенсионеров освободят от ряда выплат: На сколько можно сократить суммы в квитанциях и чеках С 1 января пенсионеров планируется освободить от ряда выплат. На какие льготы могут рассчитывать пожилые люди и как их получить? 30 ноября, 01:40 Обложка © ТАСС / Смирнов Владимир

До 1 декабря собственники должны заплатить налог на имущество. Пенсионеры имеют ряд льгот. Их освобождают от целого ряда выплат. В следующем году льгот станет больше. В частности, они касаются снижения платы за имущество. В результате пенсионер сможет сэкономить порядка 3000 рублей.

В России предложили освободить от имущественного налога пенсионеров, если у них в собственности имеется два дома, один из которых — дача. С такой инициативой в правительство обратились представители бизнеса. В Госдуме инициативу поддержали. Если её примут, то пенсионеров освободят от выплаты уже с 1 января.

Сейчас на федеральном уровне пенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество, если имеют в собственности жилой дом или часть жилого дома; квартиру, долю или комнату в ней; гараж или машино-место; помещения, используемые в качестве творческих мастерских, ателье, студий, негосударственных музеев, галерей, библиотек; хозяйственные строения, площадь которых не превышает 50 кв. м, если они расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или ИЖС. Суммы налога значительно различаются в зависимости от того, где находится имущество и в какой ценовой категории оно находится. Он может составлять и 500, и 20 000 рублей. Тем не менее, как правило, суммы находятся в пределах 2000–5000 рублей.

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При этом получить налоговую льготу на данный момент можно только в отношении одного объекта налогообложения каждого вида. Допустим, если у пенсионера есть квартира и дача, то он налог не платит. Но если он живёт в частном доме в городе, а у него ещё есть дом за городом, то это уже считается двумя объектами недвижимости одного вида. Налог платить нужно.

— Помимо освобождения от уплаты налога на имущество, на федеральном уровне пенсионерам предоставляются и другие льготы. Среди них налоговый вычет по земельному налогу; освобождение части доходов от налогообложения; перенос остатка имущественных вычетов по НДФЛ на предыдущие налоговые периоды; компенсация расходов на оплату стоимости проезда по территории Российской Федерации к месту отдыха и обратно; гарантии при осуществлении трудовой деятельности; отпуск за свой счёт; бесплатная юридическая помощь. Кроме того, есть и региональные льготы, объём которых зависит от места, где проживает пенсионер, — рассказал юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Родион Родионов.

С 1 декабря вырастут тарифы ЖКХ. При этом пенсионеры могут оформить субсидию на оплату коммунальных услуг, если сумма выплат превышает 22% от их дохода. На региональном уровне пенсионерам старше 50 лет часто делают скидку в размере 50% от суммы в квитанции, а людей старше 80 лет и вовсе могут освободить от оплаты.

К тому же с 1 января 2023 года повысят пенсии неработающим пенсионерам. Индексация составит 4,8%. После этого средний размер страховой пенсии по старости составит 21 864 рубля.

— Тут стоит обратить внимание, что получение любых льгот для пенсионеров, в том числе и налоговых, — это право, а не обязанность. Соответственно, их могут и не начислять автоматически. Чтобы оформить льготу, часто приходится самому узнавать о таком праве и обращаться в соответствующие органы. Если человек только что вышел на пенсию, то лучше сразу направить в налоговую инспекцию заявление. Тогда есть шанс, что не возникнет проблем с начислением налога на транспорт, землю и имущество, — отметила юрист Елена Кузнецова.

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Кроме того, льготы могут вводиться и на региональном уровне. Так, в этом году многие магазины увеличили количество спецпредложений для пенсионеров. Пожилые люди могут получить скидки на продукты в магазинах определённых сетей. Одно время такие акции почти сошли на нет. В конце этого года магазины снова стали возвращаться к подобной практике.

Как правило, товары, которые можно купить по социальным скидкам, маркируются определённым образом. Ряд магазинов идёт другим путём и устанавливает специальные цены для пенсионеров в определённое время. Например, утром. Размер скидок может быть разным, но обычно он колеблется вокруг 50%.

Авторы Нина Важдаева