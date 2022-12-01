Золотой рубль: Чем российская валюта удивила весь мир в 2022 году и что будет с курсом доллара в 2023-м В 2022 году курс рубля побил сразу несколько рекордов. Ситуация на рынке сложилась нетипичная, а российская валюта удивила даже известных зарубежных экономистов. Что будет с курсом рубля в 2023 году? 1 декабря, 01:40 Обложка © ТАСС / Ковалёв Пётр

Чем курс рубля удивил инвесторов в 2022 году

Несмотря на высокую геополитическую неопределённость и сильное санкционное давление, рубль заканчивает год на позиции лидера. За это время курс российской валюты колебался в широком диапазоне — от 120 до 50 рублей. В итоге рубль оказался на первом месте среди 36 основных мировых валют в рейтинге, который учитывает изменение их стоимости к доллару США с начала года.

— Причём рубль оказался в лидерах с большим отрывом от ближайших преследователей. К тому же мало каким валютам удалось подорожать в 2022 году к доллару. Американская валюта показала уверенный рост на фоне ужесточения монетарной политики ФРС, обновив 20-летний максимум к корзине шести ключевых валют — индексу доллара, — рассказал эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

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По его словам, одной из основных причин укрепления рубля стало прекращение действия бюджетного правила, по которому на нефтегазовые сверхдоходы покупалась иностранная валюта на внутреннем рынке. В то же время подорожание сырья привело к росту экспортной выручки, а импорт резко сократился и медленно восстанавливался. Это обусловило значительный профицит платёжного баланса. Дмитрий Бабин обратил внимание на то, что дополнительную поддержку рублю оказывали валютные ограничения Центробанка и власти, введённые в ответ на санкции и дестабилизацию валютного рынка. Правда, эти меры вскоре стали планомерно ослабляться, поскольку слишком дорогой рубль всё негативней сказывался на доходах госбюджета и экспортёров.

— В 2022 году российский рубль показал стабильность в условиях сильнейшего финансового стресса. Напомним, что в начале года национальная валюта ослабла до исторического минимума из-за введённых против российской экономики санкций. Однако благодаря ряду факторов ситуация на валютном рынке вскоре стабилизировалась и остаётся стабильной до сих пор. Этому способствовали, во-первых, действия со стороны власти (обязательная продажа валютной выручки компаниями-экспортёрами, ограничения на движение капитала), а затем в силу вступил более фундаментальный фактор в виде профицита по счёту текущих операций, который до сих пор оказывает поддержку рублю, — рассказал аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.

Он отметил, что ситуация на мировом рынке энергоносителей остаётся благоприятной для рубля. Цены на нефть держатся на высоком уровне и с высокой долей вероятности останутся там же. Стоимостный объём импорта при этом хоть и восстанавливается, однако его всё ещё не хватает для балансирования экспортных потоков. Таким образом, ожидать какого-либо резкого ослабления национальной валюты при сохранении имеющихся диспропорций во внешнем секторе не стоит.

— 2022 год стал самым волатильным для рубля. Множество событий и действия власти изменили картину устройства финансовой системы внутри страны. Повышение ставки до 20%, валютные интервенции, остановка торгов почти на месяц, запрет доступа к торгам нерезидентов, ограничения на операции с валютой — все эти меры способствовали укреплению и стабилизации рубля. Есть, конечно, и оговорка: сейчас наш рынок похож на замкнутую песочницу, в которой действуют свои правила. Токсичность доллара, евро и британского фунта резко сократила спрос на эти валюты, а на рубль стал в большей степени влиять торговый баланс страны, — рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

Прогноз курса рубля на 2023 год

В 2023 году экспортная выручка может начать сокращаться. Это произойдёт по двум причинам. Первая — вероятное ухудшение конъюнктуры сырьевых рынков, вызванное проблемами мировой экономики. Вторая — воздействие санкций, в том числе предстоящих ограничений на поставки российской нефти. Такое мнение высказал Дмитрий Бабин.

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— В то же время импорт ощутимо восстановился, расходы госбюджета и денежная эмиссия увеличиваются. Всё это будет способствовать ослаблению рубля. В результате доллар может подняться в диапазон 70–80 рублей, — считает Дмитрий Бабин.

С июля пара доллар – рубль торгуется в диапазоне 50–65 рублей. Пока на рынке сохраняется турбулентность и неопределённость, горизонт прогнозирования составляет всего несколько дней. Об этом рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

— Правительству точно не нравится сегодняшний курс валют. Летом глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал укрепившийся рубль вызовом для российской экономики. Вице-премьер Андрей Белоусов назвал оптимальным и комфортным курс доллара для российской промышленности в диапазоне от 70 до 80 рублей за доллар, — пояснил Владислав Антонов.

Он отметил, что Банк России таргетирует инфляцию. Регулятору всё равно придётся искать компромиссное решение с Минфином и другими ведомствами, чтобы поддержать экономику страны.

— Спад валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам года может составить 3,1%. Следующий год будет тоже непростым из-за санкций. Что ожидать по курсу доллара, пока сказать сложно. Вполне вероятно, что при реализации негативного сценария доллар в следующем году может подорожать до 65–70 рублей, — добавил Владислав Антонов.

Ярослав Островский тоже отметил, что делать долгосрочные прогнозы при таких геополитических колебаниях крайне сложно. В 2023 году существует множество вероятностей развития экономических событий. Его базовый сценарий предполагает, что спрос на нефть и на многие товары резко уменьшится, что приведёт к падению цен. Такое развитие событий снизит экспортные доходы страны, что может привести к ослаблению рубля до 68–70 за доллар.

Авторы Нина Важдаева