С 1 января увеличат пособия на детей: На сколько вырастут выплаты и кому заплатят больше Выплаты на детей станут значительно больше. Это касается и пособий, и материнского капитала. Что нужно знать получателям? 11 ноября, 01:40 Обложка © ТАСС / Марина Лысцева

С 1 января изменятся максимальный размер пособия по беременности и родам, а также размер пособия по уходу за ребёнком в возрасте до полутора лет. Это затронет родителей, у которых отпуск по беременности и родам или дата назначения пособия по уходу за ребёнком в возрасте до полутора лет приходятся на 2023 год. Об этом рассказала юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Ирина Белова.

— Изменение размера пособий связано с индексацией предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с материнством, уплачиваемых в ФСС РФ. Так, для пособий, выплата которых началась в 2022 году, будут использоваться предельные величины за 2021 и 2020 годы: 966 000 рублей и 912 000 рублей соответственно. Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска по беременности и родам, начавшегося в 2022 году, равен 360 164 рублям ((966 000 рублей + 912 000 рублей)/ 730*140), — пояснила Ирина Белова.

По её словам, в 2023 году для расчёта такого максимального пособия будут браться предельные величины за 2021 и 2022 годы: 966 000 рублей и 1 032 000 рублей. Таким образом, за 140 дней декретного отпуска, начавшегося в 2023 году, женщина сможет получить максимальное пособие в размере 383 178 рублей ((966 000 + 1 032 000) / 730*140).

В том же порядке увеличится и максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком в возрасте до полутора лет. В 2022 году его размер составляет 31 282,82 рубля, а в 2023 году (в связи с увеличением предельной величины базы для начисления страховых взносов) максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком будет равен 33 281,75 рубля ((966 000 + 1 032 000) / 730*30,4*40%).

— Также с 1 января до 16 242 рублей планируется увеличить МРОТ. Соответственно, увеличатся и размеры минимальных пособий. Так, после 1 июня 2022 года женщине назначается пособие по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска в размере не ниже 70 324,80 рубля. Отметим, что размер указанного пособия может быть меньше, если женщина работает неполный день или её стаж менее 6 месяцев. Если с 1 января МРОТ повысится до указанной величины, то минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска, начавшегося в 2023 году, будет равен 74 757,70 рубля (16 242 рублей x 24 / 730*140), — добавила Ирина Белова.

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, рассчитанное из МРОТ для отпуска, начавшегося в период с 01.06.2022, — 6111,60 рубля, а для отпуска, который начнётся после 1 января 2023 года, будет уже 6 496,80 рубля (16 242 x 40%).

Изменятся и суммы материнского капитала. Сейчас право на него имеют все родители. Даже те, у кого родился первый ребёнок. Выплата за первенца составляет 524,52 тыс. рублей. Со следующего года материнский капитал на первого ребёнка вырастет до 590 тыс. рублей. Выплата на второго ребёнка увеличится с 639,43 тыс. до 780 тыс.

Кроме того, вводится единое пособие. Оно будет выплачиваться семьям с детьми до 17 лет. Пособие объединит выплату для беременных женщин, вставших на учёт в ранние сроки, пособие по уходу за ребёнком до полутора лет, пособия на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет и ряд других выплат. Таким образом, вместо нескольких мер социальной поддержки появится одна универсальная.

Единое пособие позволит упросить порядок получения выплат. Уйдут в прошлое и небольшие пособия по 100–200 рублей, которые ещё оставались на региональном уровне, но суммы которых не имели никакого социального значения.

С 1 января начнёт работу Социальный фонд РФ. Именно он и будет предоставлять новое пособие. Тут стоит отметить, что эта мера соцподдержки направлена на то, чтобы помочь нуждающимся семьям с небольшими доходами.

— В вопросе поддержки семей с детьми государство регулярно делает качественные положительные шаги. Возможность получения материнского капитала уже за первого ребёнка значительно расширила список людей, которые смогли воспользоваться такой помощью. Также материнский капитал ежегодно индексируется на суммы, адекватные инфляции, что позволяет говорить о его ликвидности даже в это непростое время. Причём индексации подлежит не только вновь выданная выплата, но также и средства, которые были переведены получателям в прошлые годы, но ещё не были использованы, — обратила внимание партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

По её словам, это является гарантией того, что со временем деньги не обесценятся, а будут использованы семьями на актуальные нужды. Что немаловажно, постоянно упрощается и порядок получения социальных пособий и выплат.

Авторы Нина Важдаева