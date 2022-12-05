Депутаты предложили разрешить досрочную пенсию ещё одной категории россиян

Депутаты предложили разрешить социальным педагогам, работающим в школах, досрочно выходить на пенсию. Они также считают, что такую меру можно применить к директорам школ и детсадов, а также к их заместителям. С соответствующим письмом к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратились первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и зампред Комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко. Сейчас такая льгота есть у соцпедагогов, работающих в спецучреждениях, но не в обычных школах.

Как пишет газета "Известия", по словам Лантратовой, в числе категорий учащихся, с которыми работает соцпедагог, могут быть дети, состоящие на учёте в ПДН, КДН, дети-сироты, дети с инвалидностью, малообеспеченные. И именно на этих учителей возложена обязанность по профилактике и предупреждению правонарушений и преступлений. Поводом для обращения, отмечает депутат, стали жалобы со стороны самих социальных педагогов. Их оклад составляет всего 8,8 тыс. рублей, примерно такая же премиальная часть, а досрочно уйти на отдых они не могут по закону. Такое право в РФ сегодня зависит, в частности, от возраста, пенсионных коэффициентов, стажа, профессии и количества детей. На досрочный выход на пенсию могут рассчитывать представители более чем 30 различных категорий профессий.

"Предложение по досрочной пенсии для социальных педагогов очень логично. Это я могу сказать, так как сам по образованию педагог. Это действительно трудная и затратная с точки зрения потраченных нервов и энергии работа", — прокомментировал предложение изданию глава "Политической экспертной группы" Константин Калачёв.