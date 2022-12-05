Украину предупредили о проблемах из-за потолка цен на нефть из России

У Украины будут проблемы из-за введения странами Запада потолка цен на нефть из России. Страна столкнётся с дефицитом того энергоресурса. Таким мнением поделился директор украинской консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

На своей странице в соцсети он привёл примеры проблем с поставками нефти и производством нефтепродуктов в других странах: в Болгарии, Греции, Италии, Польше, Румынии и Турции. Куюн отметил, что нефть из России замещают другими сортами, преимущественно более лёгкими.

"К чему это ведет и уже привело? К увеличению цен и [росту стоимости] услуг по перевозке горючего по морю и суше. Эти индикаторы уже приближаются к весенним", — отметил эксперт.

"Но даже те, кто готов набросить и 100 [долларов], не могут получить продукт, потому что его нет", — предупредил он.

По мнению Куюна, Украину жду два-три месяца турбулентности, пока Европа адаптируется к своим антироссийским санкциям, причём его страна столкнётся с проблемами первой. Он призвал не критиковать ЕС за "высокий" потолок в 60 долларов за баррель на российскую нефть.

"Вопрос не в цене, а в том, чтобы не было дефицита. Потому что получим и дефицит, и космические цены", — отметил глава украинской консалтинговой группы.