Составлен рейтинг регионов России по отсутствию вредных привычек

Доля людей, ведущих здоровый образ жизни, среди регионов России выше всего в Чечне, Дагестане и Ингушетии. А вот в Сахалинской области, Камчатском крае и Хакасии жители, наоборот, наиболее подвержены влиянию вредных привычек. К такому выводу пришли в РИА "Новости" по результатам проведённого исследования.