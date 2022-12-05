Составлен рейтинг регионов России по отсутствию вредных привычек
РИА "Новости": Чечня стала лидером по отсутствию вредных привычек у населения
Доля людей, ведущих здоровый образ жизни, среди регионов России выше всего в Чечне, Дагестане и Ингушетии. А вот в Сахалинской области, Камчатском крае и Хакасии жители, наоборот, наиболее подвержены влиянию вредных привычек. К такому выводу пришли в РИА "Новости" по результатам проведённого исследования.
Как следует из составленного рейтинга, Чечня набрала 100 баллов, Дагестан — 98,0, Ингушетия — 86,3, Ульяновская область — 82,7, Рязанская область — 82,0, Волгоградская область — 82,9, Кабардино-Балкарская Республика — 84,6, Брянская область — 82,5, Республика Марий Эл — 82,0, Саратовская область — 79,8.
В десятку самых "нездоровых" вошли Бурятия — 32,8 балла, Чукотский автономный округ — 34,7, Магаданская область — 24,7, Мурманская область — 28,6, Забайкальский край — 27,8, Амурская область — 22,9, Еврейская автономная область — 28,7, Удмуртская Республика — 24,4, Сахалинская область — 21,7, Камчатский край — 20,9, Хакасия — 13,4.
А ранее другое исследование показало, где в России можно быстрее накопить на машину. Лидером рейтинга была признана Чукотка.
Агентство "Москва" / Андрей Любимов