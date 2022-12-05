Стало известно, почему Стерлинг бросил сборную на ЧМ в Катаре
Стерлинг покинул расположение сборной Англии на ЧМ из-за ограбления его дома
Рахим Стерлинг, нападающий сборной Англии по футболу, покинул расположение команды на чемпионате мира в Катаре из-за ограбления его дома в Лондоне. Об этом сообщил корреспондент британской газеты Daily Telegraph Мэтт Лоу.
"Стерлинг стал жертвой ограбления его дома в Лондоне, он решил вернуться в Великобританию к своей семье. Ограбление произошло вечером в субботу", — написал Лоу в Twitter.
Пресс-служба сборной перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против сенегальцев сообщила, что 27-летний Стерлинг не примет участия в игре. Причиной были указаны семейные обстоятельства. На текущем чемпионате мира нападающий забил один гол.
Ранее Лайф писал, что Англия разгромила Сенегал на ЧМ и вышла в четвертьфинал. Матч 1/8 финала прошёл на стадионе "Аль-Байт" в Эль-Хауре. В четвертьфинале сборная Англии сыграет с действующим чемпионом мира — командой Франции. Та в 1/8 финала обыграли поляков со счётом 3:1. Их встреча состоится 10 декабря.
Wikipedia / Антон Зайцев