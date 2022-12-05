Стало известно, почему Стерлинг бросил сборную на ЧМ в Катаре

Рахим Стерлинг, нападающий сборной Англии по футболу, покинул расположение команды на чемпионате мира в Катаре из-за ограбления его дома в Лондоне. Об этом сообщил корреспондент британской газеты Daily Telegraph Мэтт Лоу.

"Стерлинг стал жертвой ограбления его дома в Лондоне, он решил вернуться в Великобританию к своей семье. Ограбление произошло вечером в субботу", — написал Лоу в Twitter.

Пресс-служба сборной перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против сенегальцев сообщила, что 27-летний Стерлинг не примет участия в игре. Причиной были указаны семейные обстоятельства. На текущем чемпионате мира нападающий забил один гол.