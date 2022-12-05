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5 декабря, 00:41

Москва установила третий подряд рекорд атмосферного давления

Вильфанд: В Москве третий день подряд установлен рекорд атмосферного давления

В Москве атмосферное давление в полночь на 5 декабря достигло показателя в 771,2 миллиметра ртутного столба. Таким образом, установлен новый рекорд для этой даты. О событии рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В полночь 5 декабря атмосферное давление превысило рекорд сразу на семь миллиметров ртутного столба. Оно составило 771,2 миллиметра ртутного столба", — заявил Вильфанд.

По его словам, предыдущий рекорд был зафиксирован в 2001 году, когда атмосферное давление достигло 764,3 мм рт. ст. при норме для Москвы в 748 мм рт. ст. В столице рекордно высокое атмосферное давление фиксируется уже третий день подряд.

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Ранее он объяснил, почему в европейской части России наступили январские холода. Нынешний антициклон сформировался на территории Западной Сибири, а потом поменял направление воздушных масс, распространяя холод на Запад России.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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