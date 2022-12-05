Макрон высказался за контакты с Путиным и дипломатию по украинскому конфликту

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что выступает за контакты с лидером России Владимиром Путиным, а также за дипломатическое разрешение украинского конфликта.

"Я поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что я считаю, что наилучший способ возобновить взаимодействие заключается в сохранении этого прямого канала", — сказал Макрон в интервью журналистам американского телеканала CBS.

Лидера Франции спросили, каким он видит завершение конфликта на Украине. Макрон ответил, что, по его мнению, принимать решение об этом должны сами украинцы. Вместе с тем он добавил, что "единственный путь выхода из этой ситуации лежит через переговоры".

"Я не вижу военных вариантов", — подчеркнул Макрон.