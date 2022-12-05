Макрон высказался за контакты с Путиным и дипломатию по украинскому конфликту
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что выступает за контакты с лидером России Владимиром Путиным, а также за дипломатическое разрешение украинского конфликта.
"Я поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что я считаю, что наилучший способ возобновить взаимодействие заключается в сохранении этого прямого канала", — сказал Макрон в интервью журналистам американского телеканала CBS.
Лидера Франции спросили, каким он видит завершение конфликта на Украине. Макрон ответил, что, по его мнению, принимать решение об этом должны сами украинцы. Вместе с тем он добавил, что "единственный путь выхода из этой ситуации лежит через переговоры".
"Я не вижу военных вариантов", — подчеркнул Макрон.
Как сообщал Лайф, ранее Макрон заявил, что намерен провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. Однако прежде французский лидер планирует переговорить с главой МАГАТЭ и президентом Украины Владимиром Зеленским.
kremlin.ru