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5 декабря, 00:53

Макрон высказался за контакты с Путиным и дипломатию по украинскому конфликту

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что выступает за контакты с лидером России Владимиром Путиным, а также за дипломатическое разрешение украинского конфликта.

"Я поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что я считаю, что наилучший способ возобновить взаимодействие заключается в сохранении этого прямого канала", — сказал Макрон в интервью журналистам американского телеканала CBS.

Лидера Франции спросили, каким он видит завершение конфликта на Украине. Макрон ответил, что, по его мнению, принимать решение об этом должны сами украинцы. Вместе с тем он добавил, что "единственный путь выхода из этой ситуации лежит через переговоры".

"Я не вижу военных вариантов", — подчеркнул Макрон.

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Как сообщал Лайф, ранее Макрон заявил, что намерен провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. Однако прежде французский лидер планирует переговорить с главой МАГАТЭ и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев

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