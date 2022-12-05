Фэнтези вне конкуренции: Названы литературные хиты среди российских читателей

Самыми популярными книгами у россиян в этом году стали "Гарри Поттер", "Ведьмак", "Гравити Фолз", "Коты-воители" и "Властелин колец". Такие данные получены в ходе анализа объявлений на сервисе "Авито". Авторы исследования пришли к выводу, что с каждым годом россияне всё больше увлекаются чтением. Так, в этом году по сравнению с предыдущим продажи книг на платформе выросли на 76% в Москве и на 82% по всей России. Самые популярные жанры — фэнтези и детская литература.

"Самыми популярными книгами на "Авито" в этом году вновь стали произведения о Гарри Поттере: в целом по России их покупали на 93% чаще по сравнению с прошлым годом", — приводит "Москва 24" комментарий представителей сервиса.

В Москве спрос на романы Джоан Роулинг в 2022 году увеличился в 2,2 раза. На второй позиции по популярности оказалась "Сага о ведьмаке" Анджея Сапковского: книги этой серии на платформе приобретали в России в целом на 74% чаще, чем год назад, а в Москве — чаще на 80%. Также популярностью в этом году пользовались книги по мотивам анимационного сериала "Гравити Фолз". Их в 2,2 раза чаще покупали, чем в предыдущем году. Четвёртую позицию заняли книги серии "Коты-воители", которые написали Кейт Кери, Черит Болдри, Виктория Холмс и Тай Сазерленд, издающиеся под псевдонимом Эрин Хантер. В этом году эти романы в России продавались на 68% чаще, а в Москве — на 61% чаще.

На пятой позиции оказался "Властелин колец" Джона Толкиена. В этом году это произведение приобретали на 75% чаще по России и на 55% чаще в Москве.