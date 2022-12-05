Макрон: Франция никогда не стремилась к уничтожению России
Франция и другие западные страны никогда не стремилась к уничтожению России, заверил французский лидер Эмманюэль Макрон в интервью журналистам американского телеканала CBS. Он также напомнил о культурных и исторических связях между двумя странами.
"У нас во Франции никогда не было такого стремления. Более того, у нас очень близкие отношения с культурной и исторической точек зрения", — сказал Макрон.
Лидер Пятой республики также заверил, что во Франции "всегда уважали народ России".
Ранее Лайф писал, что Макрон высказался за контакты с Путиным и дипломатию по украинскому конфликту. Лидера Франции спросили, каким он видит завершение последнего. Он ответил, что принимать решение об этом должны сами украинцы, но путь один — через переговоры.