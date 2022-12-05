Семь человек числятся пропавшими без вести после взрыва газа в Нижневартовске

Спасатели продолжают разыскивать семь человек после взрыва газа в жилом доме по улице Мира в Нижневартовске, сообщила в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова.

"Действительно... семь человек разыскиваются", — заявила она.