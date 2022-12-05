Семь человек числятся пропавшими без вести после взрыва газа в Нижневартовске
Губернатор ХМАО Комарова: После взрыва газа в Нижневартовске разыскивается семь человек
Спасатели продолжают разыскивать семь человек после взрыва газа в жилом доме по улице Мира в Нижневартовске, сообщила в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова.
"Действительно... семь человек разыскиваются", — заявила она.
Ранее Лайф сообщал, что в Нижневартовске многоэтажный дом частично обрушился из-за взрыва двух газовых баллонов. По последним данным, погибло шесть человек, пострадало около десяти, пятеро из них попали в больницу.
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