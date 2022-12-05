Ещё один взрыв газа произошёл в российском городе
Взрыв газа произошёл в жилом доме в Заволжье Нижегородской области
Взрыв газа произошёл в жилом доме в городе Заволжье в Нижегородской области, начался пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.
Инцидент произошёл около 10 часов утра, после взрыва огонь охватил около 30 кв. метров. Из дома эвакуированы 18 человек, включая троих детей.
Это уже не первый инцидент со взрывом газа за последние сутки. Так, в Нижневартовске многоэтажный дом частично обрушился из-за взрыва двух газовых баллонов. По последним данным, погибло шесть человек, пострадало около десяти, пятеро из них попали в больницу. Утром 5 декабря газ взорвался в жилом доме в Ярославле. В результате пострадал один человек, 44 жильца были эвакуированы.
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ТАСС / МЧС России