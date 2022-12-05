Опубликованы фото дома в Ярославле, где взорвался газ

В Ярославле из дома на улице Кузнецова, где взорвался газ, эвакуировано 44 человека. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Последствия взрыва газа в жилом доме в Ярославле. Фото © ГУ МЧС по Ярославской области

"Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли. Есть пострадавшие. Эвакуировано 44 человека, из них трое детей", — говорится в сообщении ведомства.

Последствия взрыва газа в жилом доме в Ярославле. Фото © ГУ МЧС по Ярославской области

Местные власти подтвердили информацию Лайфа о том, что пострадал один человек — мужчина. Людей под завалами нет.

Последствия взрыва газа в жилом доме в Ярославле. Фото © ГУ МЧС по Ярославской области