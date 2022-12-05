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5 декабря, 04:27

Опубликованы фото дома в Ярославле, где взорвался газ

МЧС: В Ярославле эвакуировали 44 человека из дома, где взорвался газ

В Ярославле из дома на улице Кузнецова, где взорвался газ, эвакуировано 44 человека. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Последствия взрыва газа в жилом доме в Ярославле. Фото © ГУ МЧС по Ярославской области

Последствия взрыва газа в жилом доме в Ярославле. Фото © ГУ МЧС по Ярославской области

"Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли. Есть пострадавшие. Эвакуировано 44 человека, из них трое детей", — говорится в сообщении ведомства.

Последствия взрыва газа в жилом доме в Ярославле. Фото © ГУ МЧС по Ярославской области

Последствия взрыва газа в жилом доме в Ярославле. Фото © ГУ МЧС по Ярославской области

Местные власти подтвердили информацию Лайфа о том, что пострадал один человек — мужчина. Людей под завалами нет.

Последствия взрыва газа в жилом доме в Ярославле. Фото © ГУ МЧС по Ярославской области

Последствия взрыва газа в жилом доме в Ярославле. Фото © ГУ МЧС по Ярославской области

МЧС публикует фото с места происшествия, по которым видно, что взрыв был не масштабным. Со стороны фасада заметно повреждение только одного балкона и окна.

МЧС решило взяться за станции заправки газовых баллонов

МЧС решило взяться за станции заправки газовых баллонов

Напомним, что 19 ноября произошёл взрыв газа в жилом доме в посёлке Тымовское на Сахалине. Там погибло десять человек. А накануне в Нижневартовске многоэтажный дом частично обрушился из-за взрыва двух газовых баллонов. По последним данным, погибло шесть человек, пострадало около десяти, пятеро из них попали в больницу.

Обложка ©

ГУ МЧС по Ярославской области

Андрей Григорьев

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