"Нормальный мужик": Очевидица драки Лепса рассказала, чем закончился конфликт

После драки с певцом Григорием Лепсом получивший от него несколько ударов житель Санкт-Петербурга заявил, что не произошло ничего страшного. Об этом рассказала телеканалу "Звезда" очевидица произошедшего у бара Finnegan's в Северной столице.

По её словам, участники драки после описанных событий были в приподнятом настроении. Кто-то даже назвал Лепса "настоящим мужиком". Это не помешало пострадавшему подать заявление в полицию и нанять адвоката.