"Нормальный мужик": Очевидица драки Лепса рассказала, чем закончился конфликт
Очевидица: Участники потасовки с Лепсом затем назвали его "нормальным мужиком"
После драки с певцом Григорием Лепсом получивший от него несколько ударов житель Санкт-Петербурга заявил, что не произошло ничего страшного. Об этом рассказала телеканалу "Звезда" очевидица произошедшего у бара Finnegan's в Северной столице.
По её словам, участники драки после описанных событий были в приподнятом настроении. Кто-то даже назвал Лепса "настоящим мужиком". Это не помешало пострадавшему подать заявление в полицию и нанять адвоката.
По словам последнего, действия Лепса и его охранника подпадают под статью 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Так как это было групповое избиение, виновным может грозить до пяти лет тюрьмы. К слову, причина драки между певцом Григорием Лепсом (при поддержке охранника) и посетителем петербургского бара — несостоявшаяся партия в нарды.
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