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5 декабря, 03:50

"Нормальный мужик": Очевидица драки Лепса рассказала, чем закончился конфликт

Очевидица: Участники потасовки с Лепсом затем назвали его "нормальным мужиком"

После драки с певцом Григорием Лепсом получивший от него несколько ударов житель Санкт-Петербурга заявил, что не произошло ничего страшного. Об этом рассказала телеканалу "Звезда" очевидица произошедшего у бара Finnegan's в Северной столице.

По её словам, участники драки после описанных событий были в приподнятом настроении. Кто-то даже назвал Лепса "настоящим мужиком". Это не помешало пострадавшему подать заявление в полицию и нанять адвоката.

Выходки на концерте было мало: Лепс с охранниками избили человека у петербургского бара

Выходки на концерте было мало: Лепс с охранниками избили человека у петербургского бара

По словам последнего, действия Лепса и его охранника подпадают под статью 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Так как это было групповое избиение, виновным может грозить до пяти лет тюрьмы. К слову, причина драки между певцом Григорием Лепсом (при поддержке охранника) и посетителем петербургского бара — несостоявшаяся партия в нарды.

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LiFE

Анатолий Симоненко

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