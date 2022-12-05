МЧС решило взяться за станции заправки газовых баллонов
МЧС России намерено добиваться внеплановых проверок газонаполнительных станций
МЧС России намерено добиваться проведения внеплановых проверок газонаполнительных станций. Об этом журналистам сообщил замглавы МЧС — главный государственный инспектор по пожарному надзору Анатолий Супруновский.
"МЧС будет инициировать через органы прокуратуры проведение внеплановых проверок газонаполнительных станций и газонаполнительных пунктов совместно с Ростехнадзором", — сказал Супруновский.
Он отметил, что такие проверки могут быть проведены в ближайшее время. По словам главы МЧС России Александра Куренкова, за последний месяц в России произошло уже два ЧП, связанных со взрывами газовых баллонов в жилых домах. Речь идёт о Сахалине и Нижневартовске.
Ранее Лайф писал, что в МЧС подтвердили версию обрушения в Нижневартовске из-за взрыва баллонов. Глава МЧС России Александр Куренков отметил, что причиной взрыва в жилом доме стала их разгерметизация.
Напомним, вечером 4 декабря в Нижневартовске произошёл взрыв бытового газа в жилом доме на улице Мира. В результате обрушился один подъезд. Дом не газифицирован. В городе объявили режим ЧС. По последним данным, погибло шесть человек, пострадало около десяти, пятеро из них попали в больницу.