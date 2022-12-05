МЧС решило взяться за станции заправки газовых баллонов

МЧС России намерено добиваться проведения внеплановых проверок газонаполнительных станций. Об этом журналистам сообщил замглавы МЧС — главный государственный инспектор по пожарному надзору Анатолий Супруновский.

"МЧС будет инициировать через органы прокуратуры проведение внеплановых проверок газонаполнительных станций и газонаполнительных пунктов совместно с Ростехнадзором", — сказал Супруновский.

Он отметил, что такие проверки могут быть проведены в ближайшее время. По словам главы МЧС России Александра Куренкова, за последний месяц в России произошло уже два ЧП, связанных со взрывами газовых баллонов в жилых домах. Речь идёт о Сахалине и Нижневартовске.

Ранее Лайф писал, что в МЧС подтвердили версию обрушения в Нижневартовске из-за взрыва баллонов. Глава МЧС России Александр Куренков отметил, что причиной взрыва в жилом доме стала их разгерметизация.