Украину обвинили во лжи о "выплаченном Польше долге" за военную помощь
Kresy: Украинские СМИ лгут о выплате Польше долга с помощью беженцев
Заявление УНИАН о том, что потраченные украинскими беженцами в Польше 2,14 млрд евро — это возвращение долга со стороны Незалежной, который окупает военную помощь со стороны Варшавы, — это ложь. Об этом заявил обозреватель Kresy Марек Троян, назвав эти слова пропагандой.
"Опубликованная инфографика содержит ложные данные и носит отчётливый пропагандистский характер", — написал Троян.
Он также отметил, что сумма, которую Польша потратила на помощь Украине, составила свыше 3 млрд евро. При этом, согласно информации агентства ECD, содержание беженцев с Украины обошлось Польше в 8,36 млрд евро.
Ранее Лайф писал, что после начала массового прибытия украинских беженцев в Польшу там была зарегистрирована рекордная заболеваемость ВИЧ-инфекцией.
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