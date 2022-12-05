Украину обвинили во лжи о "выплаченном Польше долге" за военную помощь

Заявление УНИАН о том, что потраченные украинскими беженцами в Польше 2,14 млрд евро — это возвращение долга со стороны Незалежной, который окупает военную помощь со стороны Варшавы, — это ложь. Об этом заявил обозреватель Kresy Марек Троян, назвав эти слова пропагандой.

"Опубликованная инфографика содержит ложные данные и носит отчётливый пропагандистский характер", — написал Троян.

Он также отметил, что сумма, которую Польша потратила на помощь Украине, составила свыше 3 млрд евро. При этом, согласно информации агентства ECD, содержание беженцев с Украины обошлось Польше в 8,36 млрд евро.