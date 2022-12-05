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5 декабря, 03:03

Украину обвинили во лжи о "выплаченном Польше долге" за военную помощь

Kresy: Украинские СМИ лгут о выплате Польше долга с помощью беженцев

Заявление УНИАН о том, что потраченные украинскими беженцами в Польше 2,14 млрд евро — это возвращение долга со стороны Незалежной, который окупает военную помощь со стороны Варшавы, — это ложь. Об этом заявил обозреватель Kresy Марек Троян, назвав эти слова пропагандой.

"Опубликованная инфографика содержит ложные данные и носит отчётливый пропагандистский характер", — написал Троян.

Он также отметил, что сумма, которую Польша потратила на помощь Украине, составила свыше 3 млрд евро. При этом, согласно информации агентства ECD, содержание беженцев с Украины обошлось Польше в 8,36 млрд евро.

Десятки украинцев отравились в центре для беженцев в Польше, большинство из них дети

Десятки украинцев отравились в центре для беженцев в Польше, большинство из них дети

Ранее Лайф писал, что после начала массового прибытия украинских беженцев в Польшу там была зарегистрирована рекордная заболеваемость ВИЧ-инфекцией.

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Flickr / ministerstwoobronynarodowej

Анатолий Симоненко

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