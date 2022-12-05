В Совфеде предложили ударить до доходам бежавших от частичной мобилизации

В России можно было бы ввести ограничения для россиян, уехавших из страны после начала частичной мобилизации. Такие меры способны сделать их нахождение за границей "менее комфортным". Об этом заявил глава Комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем", — отметил Клишас в интервью газете "Ведомости".

Соответствующие меры могут быть введены на основании изменения законодательства, считает он. Однако Клишас не уточнил, о корректировке каких нормативных актов идёт речь. Тем не менее парламентарий обозначил, что считает необходимым ограничить возможность работы из-за рубежа "для чувствительных сфер" экономики, в том числе это касается транспортной безопасности и госсектора. Сенатор отметил, что отъезд из России при частичной мобилизации "с точки зрения морально-этической" скорее подлежит осуждению, однако преступлением это считать нет оснований.

"Я не считаю, что люди, которые покинули страну, совершили преступление: если бы они его совершили, были бы возбуждены соответствующие дела. Но нужно ли нам уговаривать их вернуться разными способами? Предлагать за это какие-то дополнительные плюшки? Я считаю, что нет", — отметил Клишас.