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5 декабря, 01:41

Легковушку разорвало от столкновения с автобусом на Сахалине

На юге Сахалина легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом

<p>Последствия столкновения рейсового автобуса №111 и легкового автомобиля. Фото @ Telegram /<a href="https://t.me/sakhonline" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Сахалин-Курилы"</a></p>

Последствия столкновения рейсового автобуса №111 и легкового автомобиля. Фото @ Telegram / "Сахалин-Курилы"

В районе села Успенского на юге Сахалина на трассе Южно-Сахалинск — Холмск произошла авария: столкнулись рейсовый автобус №111 и легковой автомобиль Subaru Forester. Водитель последнего выжил, но попал в больницу в тяжёлом состоянии. Пострадал и его пассажир.

Последствия столкновения легкового автомобиля и автобуса на Сахалине. Видео @ Telegram / "Сахалин-Курилы"

Как пишет местное издание Sakh.Online, по версии ГИБДД, именно водитель Subaru Forester выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и допустил столкновение. В аварию оказалась вовлечена ещё и легковушка Toyota Raxis.

В автобусе было 23 пассажира, никто из них не пострадал.

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Анатолий Симоненко

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