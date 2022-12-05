Легковушку разорвало от столкновения с автобусом на Сахалине
На юге Сахалина легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом
Последствия столкновения рейсового автобуса №111 и легкового автомобиля. Фото @ Telegram / "Сахалин-Курилы"
В районе села Успенского на юге Сахалина на трассе Южно-Сахалинск — Холмск произошла авария: столкнулись рейсовый автобус №111 и легковой автомобиль Subaru Forester. Водитель последнего выжил, но попал в больницу в тяжёлом состоянии. Пострадал и его пассажир.
Последствия столкновения легкового автомобиля и автобуса на Сахалине. Видео @ Telegram / "Сахалин-Курилы"
Как пишет местное издание Sakh.Online, по версии ГИБДД, именно водитель Subaru Forester выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и допустил столкновение. В аварию оказалась вовлечена ещё и легковушка Toyota Raxis.
В автобусе было 23 пассажира, никто из них не пострадал.
Ранее в Нижегородской области в результате ДТП погибло три человека. Произошло это в результате столкновения двух легковых автомобилей. Две женщины скончались на месте аварии, мужчина умер в машине скорой помощи во время эвакуации.