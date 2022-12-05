Легковушку разорвало от столкновения с автобусом на Сахалине

В районе села Успенского на юге Сахалина на трассе Южно-Сахалинск — Холмск произошла авария: столкнулись рейсовый автобус №111 и легковой автомобиль Subaru Forester. Водитель последнего выжил, но попал в больницу в тяжёлом состоянии. Пострадал и его пассажир.

Последствия столкновения легкового автомобиля и автобуса на Сахалине. Видео @ Telegram / "Сахалин-Курилы"

Как пишет местное издание Sakh.Online, по версии ГИБДД, именно водитель Subaru Forester выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и допустил столкновение. В аварию оказалась вовлечена ещё и легковушка Toyota Raxis.

В автобусе было 23 пассажира, никто из них не пострадал.