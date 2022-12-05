Россия развернула на Курилах больше ракетных комплексов "Бастион"

На острове Парамушир Курильской гряды развёрнуты расчёты береговых ракетных комплексов "Бастион" Тихоокеанского флота. Они заступили на дежурство. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Развёртывание ракетных комплексов "Бастион" на Парамушире. Видео © Минобороны РФ

"Расчёты берегового ракетного комплекса (БРК) "Бастион" Тихоокеанского флота (ТОФ) развёрнуты и заступили на дежурство в северной части Курильской гряды на острове Парамушир", — отметили в ведомстве.

Ракетчики будут нести вахту круглосуточно, контролировать прилегающую территорию. Технику и личный состав на остров доставили на больших десантных кораблях Приморской флотилии. Там развёрнут автономный военный городок.