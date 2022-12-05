Россия развернула на Курилах больше ракетных комплексов "Бастион"
Минобороны: На Парамушире заступили на дежурство ракетные комплексы "Бастион"
БРК "Бастион" на Парамушире. Фото © Минобороны РФ
На острове Парамушир Курильской гряды развёрнуты расчёты береговых ракетных комплексов "Бастион" Тихоокеанского флота. Они заступили на дежурство. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Развёртывание ракетных комплексов "Бастион" на Парамушире. Видео © Минобороны РФ
"Расчёты берегового ракетного комплекса (БРК) "Бастион" Тихоокеанского флота (ТОФ) развёрнуты и заступили на дежурство в северной части Курильской гряды на острове Парамушир", — отметили в ведомстве.
Ракетчики будут нести вахту круглосуточно, контролировать прилегающую территорию. Технику и личный состав на остров доставили на больших десантных кораблях Приморской флотилии. Там развёрнут автономный военный городок.
В Минобороны РФ напомнили, что на Курилах уже ведут боевое дежурство "Бастионы". Год назад они были развёрнуты на острове Матуа. Там тоже был создан автономный городок со всеми удобствами, чтобы военнослужащие могли нести круглогодичную службу.