АвтоВАЗ уточнил сроки выпуска кроссовера на базе Vesta

Переднеприводной кроссовер SUV на платформе отечественного легкового автомобиля Lada Vesta будет разработан на АвтоВАЗе в 2025 году. Об этом заявил глава концерна Максим Соколов. По его словам, машина будет с высокой локализацией.

"Это уже не в классе B, а ближе к С — называем это В+. Мы рассчитываем начать выпуск этого автомобиля в конце 2025 года", — заявил Соколов в интервью Forbes.

Та часть клиентов, которые уже покупали кроссовер Renault Duster, будут приобретать новый Vesta В+, а другая часть — Niva Travel, считает Соколов. Он также уточнил, что производство самого Duster экономически нецелесообразно и рискованно из-за санкций, несмотря на его суперпопулярность у россиян.