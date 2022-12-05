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5 декабря, 02:55

В МЧС подтвердили версию обрушения в Нижневартовске из-за взрыва баллонов

Глава МЧС Куренков: Причиной взрыва в Нижневартовске стала разгерметизация баллонов

Причиной взрыва в жилом доме в Нижневартовске стала разгерметизация газового баллона. Об этом журналистам сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

"Баллон, а он оказался не одним, был разгерметизирован, и произошёл взрыв", — отметил Куренков.

Министр также сообщил, что накануне инцидента одна из жительниц дома почувствовала запах газа и даже выразила свои опасения соседям. При этом, как уточнил Куренков, дом газифицирован не был. Он указал на то, что данные предварительные, следствие ведётся.

Найден эпицентр взрыва в нижневартовской пятиэтажке

Найден эпицентр взрыва в нижневартовской пятиэтажке

Как ранее писал Лайф, дом в Нижневартовске частично обрушился из-за взрыва двух газовых баллонов. Вечером 4 декабря в Нижневартовске произошёл взрыв бытового газа в жилом доме на улице Мира. В результате обрушился один подъезд. Дом не газифицирован. В городе объявили режим ЧС. По последним данным, погибло шесть человек, пострадало около десяти, пятеро из них попали в больницу.

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СУ СК РФ по ХМАО

Арина Родионова

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