В МЧС подтвердили версию обрушения в Нижневартовске из-за взрыва баллонов

"Баллон, а он оказался не одним, был разгерметизирован, и произошёл взрыв", — отметил Куренков.

Министр также сообщил, что накануне инцидента одна из жительниц дома почувствовала запах газа и даже выразила свои опасения соседям. При этом, как уточнил Куренков, дом газифицирован не был. Он указал на то, что данные предварительные, следствие ведётся.