В МЧС подтвердили версию обрушения в Нижневартовске из-за взрыва баллонов
Глава МЧС Куренков: Причиной взрыва в Нижневартовске стала разгерметизация баллонов
Причиной взрыва в жилом доме в Нижневартовске стала разгерметизация газового баллона. Об этом журналистам сообщил глава МЧС России Александр Куренков.
"Баллон, а он оказался не одним, был разгерметизирован, и произошёл взрыв", — отметил Куренков.
Министр также сообщил, что накануне инцидента одна из жительниц дома почувствовала запах газа и даже выразила свои опасения соседям. При этом, как уточнил Куренков, дом газифицирован не был. Он указал на то, что данные предварительные, следствие ведётся.
Как ранее писал Лайф, дом в Нижневартовске частично обрушился из-за взрыва двух газовых баллонов. Вечером 4 декабря в Нижневартовске произошёл взрыв бытового газа в жилом доме на улице Мира. В результате обрушился один подъезд. Дом не газифицирован. В городе объявили режим ЧС. По последним данным, погибло шесть человек, пострадало около десяти, пятеро из них попали в больницу.