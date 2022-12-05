Жительница Забайкалья покусала полицейского, защищая мужа

В Шилкинском районе Забайкалья полицейский приехал на вызов о побоях и был укушен женой нарушителя порядка. Это случилось, когда сотрудник МВД, прибыв на вызов, обнаружил обоих супругов в нетрезвом состоянии.

Как выяснилось, полицию вызвала хозяйка квартиры, к которой супруги пришли в гости. Во время распития алкоголя семейная пара поссорилась, женщина решила их разнять и получила по лицу от гостя. Разобравшись в ситуации, полицейский принял решение увезти в участок агрессивного мужчину, но его жена, вступившись за благоверного, укусила правоохранителя.

"22 сентября 2022 года сотрудники полиции прибыли по сообщению о побоях в одно из частных домовладений. Во время разбирательства находящаяся в состоянии опьянения супруга правонарушителя стала препятствовать действиям представителей власти, применив к одному из них насилие", — рассказали изданию "Чита.Ру" в пресс-службе прокуратуры Забайкалья.