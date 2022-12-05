В США предупредили о риске войны из-за "затыкания ртов"

Нравственный идеализм властей Европы может спровоцировать расширение украинского конфликта и привести к масштабной войне с Россией. Об этом заявил обозреватель American Conservative Род Дреер.

"Если вы хотите, чтобы конфликт закончился прежде, чем унесёт ещё больше человеческих жизней, разрушит ещё больше экономик и разрастётся, то вы — плохой человек", — написал он.

Под этим обозреватель подразумевал негативное отношение западного общества к противникам военной помощи Украине. Дреер подчеркнул, что от людей с подобными взглядами могут даже отвернуться близкие люди. Автор статьи подчеркнул, что несогласным с политикой НАТО "затыкают рты", что может спровоцировать катастрофу и конфликт, как это произошло между США и странами Ближнего Востока.

Кроме того, Дреер указал на то, что на Западе деформируют значение слова "либерализм", подразумевая под ним абсолютную поддержку ЛГБТ, разрешение определять вектор госуправления неправительственным организациям и максимальное одобрение идей и действий западных олигархов, которые разделяют левые политические взгляды.

Дреер предположил, что мировым элитам невыгодно мирное урегулирование, а потому каждый, кто выступает против поддержки Украины, сразу воспринимается как приверженец Путина. По мнению Дреера, всё это ведёт к мировой конфронтации с Россией и "обнищанию народов ради войны с ней".