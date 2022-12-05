Правительство Японии усомнилось в эффективности потолка цен на российскую нефть

Правительство Японии не уверено, что санкции в виде потолка цен на нефть из России будут эффективны против Москвы. Вместе с тем в Токио считают, что такие меры позволят сократить доходы России от нефтяного экспорта. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Я не могу с уверенностью говорить об эффективности такой меры. Однако полагаю, что она позволит снизить цены на российскую нефть, даже когда речь идёт о тех странах, которые не присоединились к нынешним шагам, и это ограничит доходы России от экспорта энергоносителей", — сказал он на пресс-конференции в Токио.

Как отмечает агентство Киодо, в Токио считают, что если Россия ограничит экспорт сырой нефти в те государства, которые присоединились к санкциям, то мировые цены снова взлетят. Тем более, пишет издание, ситуация со спросом и предложением и так обострена. На японской экономике это скажется крайне негативно, так как она уже находится под давлением из-за общемировой тенденции к подорожанию ресурсов и товаров.