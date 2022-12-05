В Ярославле произошёл взрыв газа в жилом доме на улице Кузнецова, в результате чего обрушилась кровля, есть пострадавшие. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

"В 06:15 05.12.2022 года <…> поступила информация о взрыве газа в городе Ярославле, улица Кузнецова, дом 5. Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Количество пострадавших не уточняется. На месте ЧП началась эвакуация жителей. Судя по данным картографических сервисов, речь идёт о трёхэтажном многоквартирном доме.