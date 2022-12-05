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5 декабря, 06:45

В Нижневартовске остаётся угроза новых обрушений в доме, где взорвался газ

В доме по улице Мира в Нижневартовске, где вечером 4 декабря произошёл взрыв газа, существует угроза новых обрушений. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Существует угроза новых обрушений. Наиболее опасный участок — несущие стены между третьим и четвёртым подъездами", — заявил собеседник агентства.

Обследованием дома займутся специалисты из Югорского института развития строительного комплекса, которые впоследствии ответят на вопрос, насколько пригодно здание для дальнейшего в нём проживания.

Найден эпицентр взрыва в нижневартовской пятиэтажке

Найден эпицентр взрыва в нижневартовской пятиэтажке

Ранее Лайф сообщал, что в Нижневартовске многоэтажный дом частично обрушился из-за взрыва двух газовых баллонов. По последним данным, погибло шесть человек, пострадало около десяти, пятеро из них попали в больницу.

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VK / Типичный Нижневартовск [ТН]

Артур Белкин

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