В Нижневартовске остаётся угроза новых обрушений в доме, где взорвался газ

В доме по улице Мира в Нижневартовске, где вечером 4 декабря произошёл взрыв газа, существует угроза новых обрушений. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Существует угроза новых обрушений. Наиболее опасный участок — несущие стены между третьим и четвёртым подъездами", — заявил собеседник агентства.

Обследованием дома займутся специалисты из Югорского института развития строительного комплекса, которые впоследствии ответят на вопрос, насколько пригодно здание для дальнейшего в нём проживания.