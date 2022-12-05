В Нижневартовске остаётся угроза новых обрушений в доме, где взорвался газ
В доме по улице Мира в Нижневартовске, где вечером 4 декабря произошёл взрыв газа, существует угроза новых обрушений. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"Существует угроза новых обрушений. Наиболее опасный участок — несущие стены между третьим и четвёртым подъездами", — заявил собеседник агентства.
Обследованием дома займутся специалисты из Югорского института развития строительного комплекса, которые впоследствии ответят на вопрос, насколько пригодно здание для дальнейшего в нём проживания.
Ранее Лайф сообщал, что в Нижневартовске многоэтажный дом частично обрушился из-за взрыва двух газовых баллонов. По последним данным, погибло шесть человек, пострадало около десяти, пятеро из них попали в больницу.