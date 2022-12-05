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5 декабря, 06:06

В Японии арестовали воспитателей частного детского сада, которые истязали подопечных

Японская полиция передала в прокуратуру материалы дела в отношении воспитателей частного детского сада "Сакура" в городе Сусоно, которые подозреваются в систематических истязаниях своих подопечных. Как сообщает Kyodo, все они были арестованы.

По данным правоохранителей, воспитатели били детей, обзывали, запугивали, держали за ноги головой вниз или же запирали в тёмных помещениях в качестве наказания. При этом в детском саду не были установлены камеры видеонаблюдения, поэтому факты нарушений удалось установить благодаря показаниям других воспитателей. Ситуация сильно обеспокоила правительство страны, которое пообещало принять все меры для предупреждения подобных инцидентов в детских садах в дальнейшем.

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Обложка ©

freepik.com / freepik

Артур Белкин

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