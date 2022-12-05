"Отдал очки и ударил в лицо": Адвокат рассказал версию избитого Лепсом петербуржца
Адвокат Хейфец: Конфликт между Лепсом и петербуржцем произошёл из-за денег
Российский певец Григорий Лепс ударил жителя Петербурга Дмитрия в баре после того, как тот сказал, что не имеет большой суммы денег для ставки игры в нарды. Об этом в беседе с Лайфом рассказал адвокат пострадавшего Евгений Хейфец.
По его словам, Дмитрий сидел в баре и играл в нарды, когда пришёл Лепс с охранником и стал требовать пустить его в игру. Аргументировал он это достаточно солидной суммой — десять тысяч долларов, на которые артист и был готов сыграть, сразу достав их из кармана. В ответ Дмитрий рассмеялся и сказал, что у него таких денег нет, ведь он является офисным работником.
"После чего Лепс отдал очки охраннику и нанёс первый удар. Затем ему предложили выйти на улицу для дальнейшего разговора, там его избил Лепс вместе с охранниками. Видео все имеются. Он не поклонник, просто отдыхал в баре, и Лепс заехал отдохнуть, но проявил агрессию к обычному человеку", — рассказал Хейфец.
По словам правозащитника, сторона Лепса никак не связывалась с пострадавшим, которому сломали нос в ходе драки. Сейчас Хейфец ждёт возбуждения уголовного дела.
Напомним, Григорий Лепс принял участие в драке в одном из петербургских баров. Судя по видео, артист сам нанёс оппоненту несколько ударов. Однако первым силу применил дородный мужчина, выступавший на стороне артиста. Получив оплеуху, соперник певца оступился, Лепс бросился его добивать. В результате петербуржец получил ушибы и подозрение на перелом носа. А причиной конфликта оказалась несостоявшаяся игра в нарды.
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