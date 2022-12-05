"Отдал очки и ударил в лицо": Адвокат рассказал версию избитого Лепсом петербуржца

Российский певец Григорий Лепс ударил жителя Петербурга Дмитрия в баре после того, как тот сказал, что не имеет большой суммы денег для ставки игры в нарды. Об этом в беседе с Лайфом рассказал адвокат пострадавшего Евгений Хейфец.

По его словам, Дмитрий сидел в баре и играл в нарды, когда пришёл Лепс с охранником и стал требовать пустить его в игру. Аргументировал он это достаточно солидной суммой — десять тысяч долларов, на которые артист и был готов сыграть, сразу достав их из кармана. В ответ Дмитрий рассмеялся и сказал, что у него таких денег нет, ведь он является офисным работником.

"После чего Лепс отдал очки охраннику и нанёс первый удар. Затем ему предложили выйти на улицу для дальнейшего разговора, там его избил Лепс вместе с охранниками. Видео все имеются. Он не поклонник, просто отдыхал в баре, и Лепс заехал отдохнуть, но проявил агрессию к обычному человеку", — рассказал Хейфец.

По словам правозащитника, сторона Лепса никак не связывалась с пострадавшим, которому сломали нос в ходе драки. Сейчас Хейфец ждёт возбуждения уголовного дела.