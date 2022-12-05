СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в Ярославле

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме по улице Кузнецова в Ярославле. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

"В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту хлопка бытового газа в одном из жилых домов. По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадавшим оказался 40-летний местный житель, который сейчас госпитализирован. Как сообщили журналистам в администрации города, причиной ЧП стал взрыв бытового газа.