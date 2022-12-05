Названы города, где дешевле навести красоту перед Новым годом

В ноябре спрос на услуги красоты по стране вырос сразу на 68% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Увеличилось и количество предложений от самих мастеров в этот период: их стало больше на 50%. Об этом Лайфу рассказали аналитики сервиса "Авито". Они посчитали и уровень затрат на основные пять услуг по наведению красоты: процедуры от мастеров по маникюру и педикюру, парикмахеров, визажистов, бровистов и мастеров по наращиванию ресниц. Как выяснилось, такой комплекс услуг в среднем по стране обойдётся в 4300 рублей.

Самые низкие цены на эти услуги перед Новым годом — в Ульяновске, Астрахани, Ярославле, Ижевске, Нижнем Новгороде, Челябинске. Там такой комплекс обойдётся дешевле четырёх тысяч. А вот в Москве и Санкт-Петербурге средняя цена за подготовку образа к празднику выше — 5500 и 4900 рублей. Самой популярной процедурой стали услуги ногтевого сервиса (30%). Спрос на неё вырос в ноябре на 59% по сравнению с прошлым годом. Средний чек по стране — 1000 рублей. Дешевле всего делать маникюр в Астрахани (500 рублей).

Спрос на наращивание ресниц в ноябре в динамике год к году вырос на 80%. Средняя цена за услугу по стране составила 900 рублей. Выгоднее всего услуги лэшмейкера в Ижевске, Перми и Ульяновске — от 700 рублей. Парикмахеры стали востребованнее на 49%. Средняя цена за стрижку и салонную укладку — 1000 рублей. Наиболее выгодная стоимость — в Ярославле, Рязани и Астрахани (от 500 рублей). Записью к бровисту стали интересоваться чаще на 71%. Ламинирование и коррекция бровей в среднем обойдётся в 700 рублей. За 500 это можно сделать в Ярославле, Оренбурге, Ульяновске, Волгограде, Ижевске и Тюмени. Макияж нужнее девушкам в этом году на 78%. Средняя цена — 1000 рублей. В Ярославле, Оренбурге, Челябинске повседневный, вечерний или даже свадебный визаж сделают за 800 рублей.