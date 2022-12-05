Названы города, где дешевле навести красоту перед Новым годом
Исследование: В Ульяновске и Астрахани одни из самых низких цен на бьюти-услуги
В ноябре спрос на услуги красоты по стране вырос сразу на 68% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Увеличилось и количество предложений от самих мастеров в этот период: их стало больше на 50%. Об этом Лайфу рассказали аналитики сервиса "Авито". Они посчитали и уровень затрат на основные пять услуг по наведению красоты: процедуры от мастеров по маникюру и педикюру, парикмахеров, визажистов, бровистов и мастеров по наращиванию ресниц. Как выяснилось, такой комплекс услуг в среднем по стране обойдётся в 4300 рублей.
Самые низкие цены на эти услуги перед Новым годом — в Ульяновске, Астрахани, Ярославле, Ижевске, Нижнем Новгороде, Челябинске. Там такой комплекс обойдётся дешевле четырёх тысяч. А вот в Москве и Санкт-Петербурге средняя цена за подготовку образа к празднику выше — 5500 и 4900 рублей. Самой популярной процедурой стали услуги ногтевого сервиса (30%). Спрос на неё вырос в ноябре на 59% по сравнению с прошлым годом. Средний чек по стране — 1000 рублей. Дешевле всего делать маникюр в Астрахани (500 рублей).
Спрос на наращивание ресниц в ноябре в динамике год к году вырос на 80%. Средняя цена за услугу по стране составила 900 рублей. Выгоднее всего услуги лэшмейкера в Ижевске, Перми и Ульяновске — от 700 рублей. Парикмахеры стали востребованнее на 49%. Средняя цена за стрижку и салонную укладку — 1000 рублей. Наиболее выгодная стоимость — в Ярославле, Рязани и Астрахани (от 500 рублей). Записью к бровисту стали интересоваться чаще на 71%. Ламинирование и коррекция бровей в среднем обойдётся в 700 рублей. За 500 это можно сделать в Ярославле, Оренбурге, Ульяновске, Волгограде, Ижевске и Тюмени. Макияж нужнее девушкам в этом году на 78%. Средняя цена — 1000 рублей. В Ярославле, Оренбурге, Челябинске повседневный, вечерний или даже свадебный визаж сделают за 800 рублей.
Ранее Лайф писал, что россиянам рассказали, какая услуга может подорожать перед Новым годом. Как считает экономист Николай Кульбака, вырастет стоимость курьерской доставки.
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