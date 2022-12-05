Диетолог объяснила, чем чреват дефицит цинка в организме

Чтобы все системы организма функционировали как полагается, включая иммунную, эндокринную и мышечную, необходимо поддерживать баланс цинка. Об этом рассказала в беседе с радио Sputnik врач – диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

"Цинк влияет на определённые звенья иммунитета. Он нужен для того, чтобы шёл синтез белков и ДНК. Это наши основные защитники — иммуноглобулины, антитела. Цинк нам нужен для того, чтобы происходил рост и восстановление мышц. Он участвует в различных биохимических реакциях, когда мы ощущаем вкусы и запахи. Цинк регулирует выработку некоторых гормонов", — уточнила Дианова.

Она также отметила, что нехватка цинка может плохо влиять на состояние иммунной системы, кожи, волос и ногтей, провоцируя алопецию, акне и другие заболевания. По словам диетолога, нехватку цинка в организме можно заподозрить при сухости кожи, ломкости ногтей и появлении акне. Чтобы восполнить дефицит цинка, необходимо разнообразить питание. Этот химический элемент содержит немало продуктов, включая тыквенные и кунжутные семечки, мясо, куриные яйца, горох, фасолевые, орехи, отруби.

А вот что касается препаратов, их без назначения врача употреблять не рекомендуется, предупредила Дианова. Вместо того чтобы заниматься самолечением, лучше посетить дерматолога и терапевта, получить курс лечения. В противном случае, прибегнув к самолечению, можно "заработать" головную боль, тошноту и понос. Также есть и противопоказания для приёма цинка — это беременность, кормление грудью, индивидуальная непереносимость.