"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 декабря, 04:48

Диетолог объяснила, чем чреват дефицит цинка в организме

Гастроэнтеролог Дианова: Нехватка цинка в организме может сказаться на иммунитете

Чтобы все системы организма функционировали как полагается, включая иммунную, эндокринную и мышечную, необходимо поддерживать баланс цинка. Об этом рассказала в беседе с радио Sputnik врач – диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

"Цинк влияет на определённые звенья иммунитета. Он нужен для того, чтобы шёл синтез белков и ДНК. Это наши основные защитники — иммуноглобулины, антитела. Цинк нам нужен для того, чтобы происходил рост и восстановление мышц. Он участвует в различных биохимических реакциях, когда мы ощущаем вкусы и запахи. Цинк регулирует выработку некоторых гормонов", — уточнила Дианова.

Она также отметила, что нехватка цинка может плохо влиять на состояние иммунной системы, кожи, волос и ногтей, провоцируя алопецию, акне и другие заболевания. По словам диетолога, нехватку цинка в организме можно заподозрить при сухости кожи, ломкости ногтей и появлении акне. Чтобы восполнить дефицит цинка, необходимо разнообразить питание. Этот химический элемент содержит немало продуктов, включая тыквенные и кунжутные семечки, мясо, куриные яйца, горох, фасолевые, орехи, отруби.

А вот что касается препаратов, их без назначения врача употреблять не рекомендуется, предупредила Дианова. Вместо того чтобы заниматься самолечением, лучше посетить дерматолога и терапевта, получить курс лечения. В противном случае, прибегнув к самолечению, можно "заработать" головную боль, тошноту и понос. Также есть и противопоказания для приёма цинка — это беременность, кормление грудью, индивидуальная непереносимость.

Врач рассказала, как компенсировать недостаток солнца зимой

Врач рассказала, как компенсировать недостаток солнца зимой

Ранее косметолог Ольга Андриянова рассказала, как правильно принимать витамины для волос, ногтей и кожи, чтобы не навредить своему организму.

Обложка ©

Freepik / pressmaster

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров