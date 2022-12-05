В США осудили идею Латвии бомбить российские аэродромы

Бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс осудил предложение из Латвии разрешить Киеву атаковать российские аэродромы. По его мнению, латвийский министр иностранных дел Эдгар Ринкевич таким образом призывает к расширению украинского конфликта. Об этом Робертс написал в статье для своего сайта.

"Эскалация продолжается так же, как это было во Вьетнаме. Марионетка Вашингтона не озвучила бы провокационного предложения без разрешения США. <...> Он (Ринкевич. — Прим. Лайфа) призывает к расширению конфликта", — заявил он.

По словам Робертса, власти США провоцируют обострение украинского конфликта, а это ведёт к риску ядерной конфронтации.