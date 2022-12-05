От Ростова до Майами: Аналитики выяснили, где россияне минувшей осенью отдыхали дольше всего

Осенью любители отдыха в России дольше всего находились в Анапе, Краснодаре и Ростове. Об этом сообщает RT со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip. Туристы пробыли там в среднем от 14 до 18 дней. Среди популярных направлений также Магадан и Геленджик.

Клиенты сервиса отдыхали и за границей. В пятёрке самых популярных направлений оказались вьетнамские Ханой (34,1 дня) и Хошимин (24,7 дня), а также Майами (21,3 дня), Дели (20,5 дня) и Денпасар (20,1 дня).

На поездах россияне путешествовали в основном на южные курорты страны. Первое место заняла Феодосия, а также село в Крыму Владиславовка и Симферополь. Четвёртое и пятое место заняли Евпатория и Клинцы. Здесь туристы пробыли в среднем от 11 до 13 дней.

Меньше всего времени туристы, предпочитающие авиаперелёты, проводили в Череповце, Тамбове, Пскове, Йошкар-Оле и Ульяновске. А за рубежом — в турецком Кайсери, а также Актобе, Минске, Измире и Бухаресте. В каждом из них россияне находились около пяти дней.

Среди путешествий на поездах самые короткие были в Самарканд, Владимир, Сортавалу, Рязань и Тулу. В каждом из них туристы проводили не более двух дней.