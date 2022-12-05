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5 декабря, 07:47

Три человека погибли в результате обстрела Алчевска в ЛНР

Мэр Алчевска Апшев: Три человека погибли в результате удара ВСУ по общежитиям

<p>Последствия удара ВСУ по Алчевску. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/AGA_LNR/6675" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Администрация города АлчеVска</a></p>

Последствия удара ВСУ по Алчевску. Обложка © Telegram / Администрация города АлчеVска

В результате удара украинских военных по общежитиям в Алчевске (ЛНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS погибло три человека, двое находятся под завалами. Об этом сообщил мэр города Альберт Апшев в телеграм-канале мэрии.

"Вооружённые силы Украины рано утром 5 декабря обстреляли Алчевск из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, по городу выпущено шесть ракет. Три человека, по предварительным данным, погибли, минимум 15 человек ранены", — говорится в сообщении.

По словам мэра, атака была осуществлена в 05:55. Под ударом оказались три общежития Донбасского государственного университета (ДонГТИ), в которых жили переселенцы и строители, помогающие восстанавливать республику после обстрелов украинских силовиков. Причём одно из зданий находится в критическом состоянии: обрушились с девятого по шестой этажи, а в двух остальных повреждено кровельное покрытие и нарушено остекление. Сейчас коммунальщики разбирают завалы, закрывают тепловой контур и сливают систему теплоснабжения, добавил Апшев.

ВСУ обстреляли храм Рождества Христова в Донецке, есть пострадавшие

ВСУ обстреляли храм Рождества Христова в Донецке, есть пострадавшие

Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли Алчевск в ЛНР, повреждено общежитие техникума. Жертв и пострадавших удалось избежать, отметил Апшев.

Светлана Оперук

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