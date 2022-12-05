Три человека погибли в результате обстрела Алчевска в ЛНР

В результате удара украинских военных по общежитиям в Алчевске (ЛНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS погибло три человека, двое находятся под завалами. Об этом сообщил мэр города Альберт Апшев в телеграм-канале мэрии.

"Вооружённые силы Украины рано утром 5 декабря обстреляли Алчевск из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, по городу выпущено шесть ракет. Три человека, по предварительным данным, погибли, минимум 15 человек ранены", — говорится в сообщении.

По словам мэра, атака была осуществлена в 05:55. Под ударом оказались три общежития Донбасского государственного университета (ДонГТИ), в которых жили переселенцы и строители, помогающие восстанавливать республику после обстрелов украинских силовиков. Причём одно из зданий находится в критическом состоянии: обрушились с девятого по шестой этажи, а в двух остальных повреждено кровельное покрытие и нарушено остекление. Сейчас коммунальщики разбирают завалы, закрывают тепловой контур и сливают систему теплоснабжения, добавил Апшев.