Три человека погибли при взрыве бензовоза на аэродроме под Рязанью
Пожар на аэродроме под Рязанью. Обложка © VK / Kate Snow
В результате взрыва бензовоза на аэродроме под Рязанью погибло три человека, ещё пять пострадали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"Трое погибли, пять пострадали. Из пятерых — двум причинён тяжкий вред здоровью", — отметил собеседник агентства.
Информацию о госпитализации пяти человек подтвердили и в Рязанской областной больнице. Повреждения также получил стоявший рядом с местом взрыва самолёт. Причины ЧП устанавливаются.
Ранее Лайф рассказывал о взрыве на танкере в турецком порту Самсун, сразу же после которого начался сильный пожар.