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5 декабря, 07:23

Три человека погибли при взрыве бензовоза на аэродроме под Рязанью

<p>Пожар на аэродроме под Рязанью. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-186586864_39947?z=photo-186586864_457249585/wall-186586864_39961" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kate Snow</a></p>

Пожар на аэродроме под Рязанью. Обложка © VK / Kate Snow

В результате взрыва бензовоза на аэродроме под Рязанью погибло три человека, ещё пять пострадали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Трое погибли, пять пострадали. Из пятерых — двум причинён тяжкий вред здоровью", — отметил собеседник агентства.

Информацию о госпитализации пяти человек подтвердили и в Рязанской областной больнице. Повреждения также получил стоявший рядом с местом взрыва самолёт. Причины ЧП устанавливаются.

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Артур Белкин

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