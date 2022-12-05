Три человека погибли при взрыве бензовоза на аэродроме под Рязанью

В результате взрыва бензовоза на аэродроме под Рязанью погибло три человека, ещё пять пострадали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Трое погибли, пять пострадали. Из пятерых — двум причинён тяжкий вред здоровью", — отметил собеседник агентства.

Информацию о госпитализации пяти человек подтвердили и в Рязанской областной больнице. Повреждения также получил стоявший рядом с местом взрыва самолёт. Причины ЧП устанавливаются.