Российским поклонникам K-pop предложили туры в Южную Корею с экскурсиями и концертами

Поклонникам K-pop-культуры в России стали предлагать туры в Южную Корею с экскурсиями и концертами. Об этом сообщил замдиректора Московского представительства Национальной организации туризма Кореи (НОТК) Ли Кёнмин на празднике Hallyu Day в Москве, пишет РИА "Новости".

Мероприятие посвящено современной культуре Южной Кореи. Ли Кёнмин рассказал, что во всём мире насчитывается примерно 156 миллионов поклонников этого музыкального жанра, а в России — одна из самых больших аудиторий в Европе. Причём интерес к корейской культуре в нашей стране постоянно растёт.

Российские туроператоры уже начали предлагать клиентам K-pop-пакеты. В программу входят экскурсии по местам съёмок популярных корейских телесериалов и шоу, прогулки по улице Hallyu K-Star Road, а также посещение музеев и выставочных центров крупных развлекательных компаний, которые связаны со знаменитыми музыкантами. В частности, речь идёт о BTS, TXT, NewJeans, Le Sserafim, Black Pink, Winner, IKON, EXO, Girls Generation, SHINEE. Также включено посещение популярных у корейских знаменитостей ресторанов и шопинг с покупкой тематических товаров и сувениров. А ещё клиентам предлагается сходить на концерт их кумиров.

Такие недельные пакеты могут быть с перелётом и без, рассказала ведущий менеджер туроператора "Ванд" Любовь Ивашова. Стоимость их составляет от 70 тысяч рублей на человека при двухместном размещении без авиаперелёта. Дело в том, что прямых рейсов в Корею нет, но есть возможность добраться в том числе через Узбекистан, ОАЭ и другие страны. НОТК предоставляет трансферы, отель, обзорную экскурсию по Сеулу и билеты на концерты тем, кто едет в Корею с K-pop-туром.

"У нас есть и программа "Сеул-экспромт". Можно на любое количество ночей купить — на три, на пять, — прилететь в любой день. В стоимость входит проживание, трансфер, две пешеходные экскурсии. Стоимость — от 55 тысяч рублей. К этому недорогому туру можно добавить билет [на концерт], тем более он бесплатный от НОТК", — рассказала Ивашова.