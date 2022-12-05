Появилось видео с моментом падения легковушки в воду в Москве
Дептранс Москвы опубликовал момент падения автомобиля в реку
Департамент транспорта Москвы показал видео с моментом падения легковушки в реку. Кадры опубликованы в телеграм-канале.
Водитель легковушки не справился с управлением и съехал в реку. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно
На кадрах видно, что автомобиль на повороте вдруг заносит сперва в одну сторону, затем он резко поворачивает в сторону реки, пробивает ограждение и падает в воду. Информация о пострадавших не приводится.
О самом ДТП стало известно ещё в ночь на 5 декабря. Инцидент произошёл в Наставническом переулке у дома № 17.
Telegram / Дептранс. Оперативно