Появилось видео с моментом падения легковушки в воду в Москве

Водитель легковушки не справился с управлением и съехал в реку. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно

На кадрах видно, что автомобиль на повороте вдруг заносит сперва в одну сторону, затем он резко поворачивает в сторону реки, пробивает ограждение и падает в воду. Информация о пострадавших не приводится.