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5 декабря, 06:48

Появилось видео с моментом падения легковушки в воду в Москве

Дептранс Москвы опубликовал момент падения автомобиля в реку

Департамент транспорта Москвы показал видео с моментом падения легковушки в реку. Кадры опубликованы в телеграм-канале.

Водитель легковушки не справился с управлением и съехал в реку. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно

На кадрах видно, что автомобиль на повороте вдруг заносит сперва в одну сторону, затем он резко поворачивает в сторону реки, пробивает ограждение и падает в воду. Информация о пострадавших не приводится.

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О самом ДТП стало известно ещё в ночь на 5 декабря. Инцидент произошёл в Наставническом переулке у дома № 17.

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Telegram / Дептранс. Оперативно

Светлана Оперук

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