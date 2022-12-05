Учёные выяснили, как большое количество любовников до свадьбы может помешать браку

Большое количество любовников до свадьбы может помешать браку лишь в его краткосрочной перспективе, однако их меньшее количество увеличивает шансы женщины поскорее выйти замуж. Такие данные выяснили социологи Николас Вулфингер и Сэмюэл Перри, результат работы которых публикует Psypost.

"Исследователи обнаружили, что реже замуж выходили женщины, имевшие много любовников. Среди тех, у кого до свадьбы был всего один партнёр, замуж к 40 годам вышли 95 процентов женщин. А среди женщин, сообщивших о наличии от шести до девяти партнёров, замуж вышли лишь 76 процентов", — говорится в результатах работы.

Однако, для того чтобы выяснить связь между числом внебрачных сексуальных партнёров и дальнейшими шансами выйти замуж, этих данных было недостаточно. В итоге социологи решили опросить ещё 4598 мужчин и 4377 женщин. Именно тогда они и выяснили, что большое количество внебрачных сексуальных партнёров может повлиять на семейное благополучие лишь в краткосрочной перспективе. Однако вероятность создать ячейку общества возрастала, если за год у женщины был лишь один партнёр.

"Если вы хотите выйти замуж или жениться, помните, что наличие нескольких партнёров в любой год значительно снижает шансы на брак. То же самое и с отсутствием сексуальных партнёров. Вы не можете выиграть, если не играете", — также говорится в исследовании.