Любители еды из упаковок съедают пакет пластика за год, заявили учёные

Учёные Портсмутского университета и программа независимого телевидения (ITV) "Доброе утро, Британия" провели исследование и выяснили, что за год любители еды из упаковок могут съедать до двух пластиковых пакетов из-за микрочастиц, которые попадают в организм с пищей. Об этом пишет Daily Express, перевод приводит ИноСМИ.

Исследователи решили приготовить два варианта обеда, один из которых содержал продукты из пластиковой упаковки, а другой — ингредиенты без обёртки. В итоге в первой вариации оказалось сразу в семь раз больше пластиковых микрочастиц, нежели во второй. Эксперты уверяют, что происходит это именно из-за упаковки продуктов. Более того, первый вариант обеда оказался дороже на 37%.

"Похоже, что большая часть микропластика попадает в пищу через пластиковую упаковку, в которую кладут продукты. Но есть и другие пути проникновения пластика в пищевую цепочку. Он может попадать в овощи через почву, а в мясо — через траву с пастбища. В воздухе тоже много микропластика, так что он падает на еду. Наконец, микропластик может проникать в пищу с кухонных принадлежностей во время приготовления обеда", — отметил исследователь из Портсмутского университета Файе Кучерио.

В итоге учёные подсчитали и выяснили, что если употреблять подобную пищу ежедневно, то за год человек может проглотить микрочастиц объёмом в два пластиковых пакета.