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5 декабря, 07:33

Алексей Кудрин принял предложение "Яндекса" стать советником по корпоративному развитию

<p>Обложка © ТАСС / Новодерёжкин Антон</p>

Обложка © ТАСС / Новодерёжкин Антон

Бывший глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин принял предложение "Яндекса" и станет в компании советником по корпоративному развитию. Об этом он сам написал в телеграм-канале.

"Принял предложение "Яндекса" стать советником по корпоративному развитию. Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные", — написал Кудрин.

По его словам, одной из главных задач будет сохранить уникальную управленческую и технологическую культуру "Яндекса", что позволит ему оставаться "лучшей IT-компанией России".

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Как ранее писал Лайф, 29 ноября Алексей Кудрин сообщил о решении покинуть пост председателя Счётной палаты, который он занимал с 22 мая 2018 года.

Артур Белкин

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