Алексей Кудрин принял предложение "Яндекса" стать советником по корпоративному развитию

Бывший глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин принял предложение "Яндекса" и станет в компании советником по корпоративному развитию. Об этом он сам написал в телеграм-канале.

"Принял предложение "Яндекса" стать советником по корпоративному развитию. Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные", — написал Кудрин.

По его словам, одной из главных задач будет сохранить уникальную управленческую и технологическую культуру "Яндекса", что позволит ему оставаться "лучшей IT-компанией России".