3,5 миллиона за квадрат: Названы улицы Москвы с самым дорогим жильём

Пречистенская набережная заняла первое место в рейтинге улиц Москвы с самым дорогим предложением элитных квартир и апартаментов. К такому выводу пришли в ходе анализа аналитики консалтинговой компании NF Group, пишет РБК.

Так, средний ценник на один квадратный метр на Пречистенской набережной составляет 3,51 миллиона рублей. Квартиры и апартаменты продаются здесь в четырёх жилых комплексах: Barkli Plaza, Carré Blanc, "Кленовый DOM" и Пречистенская наб., 45/1с3. Второе место в рейтинге занял Ордынский тупик. По словам аналитиков, там один квадратный метр оценивается в 3,31 миллиона рублей. Квартиры продаются в комплексе Barkli Gallery.

На третьей позиции оказался Большой Толмачёвский переулок, где средняя цена за квадрат составляет 2,84 миллиона рублей. Здесь лоты представлены в жилых комплексах "Лаврушинский" и Б. Толмачёвский переулок, 4с1. Четвёртое место досталось Старомонетному переулку со средней ценой за квадратный метр 2,58 миллиона рублей. Объекты продаются в ЖК Armani / Casa Moscow Residences, Старомонетный пер., 12 и Старомонетный пер., 18. На пятом месте Гранатный переулок со средней ценой за квадрат 2,48 миллиона рублей, а продажи ведутся в комплексах "Гранатный, 6", "Гранатный Палас" и Stoleshnikov 7.

"Несмотря на высокую стоимость, центр Москвы до сих пор остаётся востребованной премиальной локацией. Особенной привлекательностью для клиентов отличаются такие кластеры, как Патриаршие пруды, Остоженка-Пречистенка, Хамовники", — отметил партнёр, региональный директор департамента городской недвижимости NF Group Андрей Соловьёв.

По его словам, состоятельные люди ценят благоприятную среду, инфраструктуру, близость парков, воды, а также историю и статусность места проживания. Аналитики также выяснили, что с начала 2022 года Замоскворечье лидировало в рейтинге локаций Старой Москвы по снижению цены квадратного метра в новостройках элитного сегмента. Здесь квадрат оценивается в 1,62 миллиона рублей.